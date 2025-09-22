ÆüËÜ³ô£Á£Ä£Ò¡¦±ß´¹»»½ªÃÍ ÌÃÊÁÌ¾±ß´¹»»½ªÃÍ¡ÊÁ°±Ä¶ÈÆü¡¦Åì¾Ú½ªÃÍÈæ¡Ë ¥È¥è¥¿2944¡Ê+21.0+0.72%¡Ë ¥Û¥ó¥À1645¡Ê+14+0.86%¡Ë »°É©£Õ£Æ£Ê2345¡Ê+3.5+0.15%¡Ë ¤ß¤º¤Û£Æ£Ç4913¡Ê+69+1.42%¡Ë »°°æ½»Í§£Æ£Ç4153¡Ê+6+0.14%¡Ë Åìµþ³¤¾å6375¡Ê+49+0.77%¡Ë £Î£Ô£Ô158¡Ê0.00.00%¡Ë £Ë£Ä£Ä£É2471¡Ê+1.5+0.06%¡Ë ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯229¡Ê+0.1+0.04%¡Ë °ËÆ£Ãé8718¡Ê+18+0.21%¡Ë