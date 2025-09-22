2030年までに生物多様性の損失を止めて回復軌道に乗せるという国際目標実現に向け、民間企業や自治体の取り組みを議論する国際会議が来年7月14〜15日、熊本市で開かれる。主催するネーチャーポジティブイニシアチブ（NPI）が22日、発表した。開催は昨年10月のオーストラリアに続き、2回目となる。会議は「グローバルネーチャーポジティブサミット」。目標実現に向けた企業や金融機関、自治体の役割に焦点を当て、対策の現状や