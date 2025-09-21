中高年層での発症が増加する肝臓がん。初期には自覚症状がほとんどなく、健診や他の病気の検査で偶然見つかることも少なくありません。慢性的な肝炎ウイルスの感染や生活習慣の影響で発症リスクが高まります。今回は、肝臓がんの原因や症状について山名先生に解説していただきました。 監修医師：山名 陽一郎（さがみ野やまなクリニック） 日本大学医学部卒業。その後、日本大学医学部附属板橋病院、海老名総合病院、公立阿