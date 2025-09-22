Image: Roland ということはいっぱい練習できる。Rolandから、フルートのような形状のデジタル管楽器「Aerophone Brisa（エアロフォン ブリサ）」が発表されました。発売は2025年11月頃。RolandのAerophoneといえば、ソプラノサックスのような縦笛スタイルが定番でした。今回は初の横笛Aerophoneということで、待ち望んでいた人も多いはず。管楽器よりも吹きやすく、音色も多彩