パ・リーグ2位の日本ハムは、前日21日のロッテ戦で、首位・ソフトバンク（80勝）に1勝差となる79勝目をマーク。シーズン80勝に王手をかけたが、到達するとチームでは、61年の83勝（2位＝当時は東映フライヤーズ）、06年の82勝（優勝）、09年の82勝（優勝）、16年の87勝（優勝）に次ぎ9年ぶり5度目になる。なお、前記の通り、日本ハムが80勝以上で優勝を逃したのは東映時代の1度しかなく、日本ハムとなって以降の3度はいずれ