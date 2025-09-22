オオズワイガニを使った料理を提供するシェフの駒井奎太さん＝北海道函館市北海道太平洋沖で2023年ごろから大量発生しているオオズワイガニを、食材として有効活用する動きが広がっている。漁網に絡まって傷める被害をもたらす上、流通経路が整っていないなどの理由から市場で高値がつかず、当初は「厄介者」と持て余す漁業者も。だが、地元漁協が食品に加工し販売を始めたほか、香りやうまみに注目してコース料理に取り入れるホ