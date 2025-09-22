NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」、9月28日（日）放送予定の第37話「地獄に京伝」の予告、場面写真が公開されました。大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」公式サイトより ©️NHKついに春町がこの世を去ると、蔦重のまわりの作家らも執筆をためらうように。それは北尾政演も同じ…。定信が主導する改革は、引き続き蔦重の商いに影響を及ぼします。大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」公式Instag