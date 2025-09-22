岳南FモスペリオのFW松井拓海が退院を報告東海1部リーグの岳南Fモスペリオは9月20日、就労先にて業務中に不慮の事故に遭い、手術を実施し入院していたFW松井拓海が退院したと発表した。ファンからも「おかえり」「よかった」と反響を呼んでいる。静岡県を拠点とする岳南FモスペリオはJリーグ入りを目指し、今季は東海サッカーリーグ1部で戦っている。23歳の松井は新潟経営大学から昨季加入し今季で2シーズン目を迎えた。チー