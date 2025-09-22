年内で活動休止を発表しているテクノポップユニット・Perfumeが、10月4日放送スタートのアニメ『不滅のあなたへ Season3』（NHK総合 毎週土曜 午後11：45〜）で主題歌を担当する。PV第2弾が解禁となり、映像内ではPerfumeによる主題歌「ふめつのあなた」の音源が公開された。【動画】Perfume新曲の音源！秋アニメ『不滅のあなたへ』第3期のPV結成25周年、メジャーデビュー20周年を迎えたPerfumeが、『不滅のあなたへ』ファンと