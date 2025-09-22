22日（月）は全国的に秋晴れとなるでしょう。朝晩と日中の気温差に気をつけてください。＜22日（月）の天気＞日本付近は、大陸から高気圧に覆われてきています。朝のうちは北日本の日本海側でにわか雨がありそうですが、日中は広い範囲で日差しが届く見込みです。カラッとした空気で洗濯物もよく乾くでしょう。特に北日本や東日本では秋らしいさわやかな空気になりそうです。朝晩は涼しく、昼間との気温差が10℃前後になるところが