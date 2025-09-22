マンチェスター・ユナイテッドのDFルーク・ショーが、元クラブ主将のロイ・キーン氏からの厳しい批判に対し、率直に「正しかった」と認めるという男気のある対応を見せた。マンチェスター・ダービーでの0-3の敗北後、キーン氏は『Sky Sports』で、フィル・フォーデンの先制点でのショーのポジショニングを厳しく非難し「ユナイテッドで何年もの間、何の罰も受けずに逃げおおせてきたと思う。いつも怪我ばかりで、決して万全の状態