日本開催の国際大会で決めたガッツポーズは格別だった─。９月10日から12日、パラ卓球の国際大会が東京都墨田区のひがしんアリーナで開催され、七野一輝（クラス４）、八木克勝（クラス７）、友野有理（クラス８）、三浦稟々（クラス10）、馬渡伊吹（クラス11）がそれぞれシングルスの表彰台に上がった。歌舞伎の尾上松也さんによる伝統的な「口上」で幕を開けた「ITTF World Para Future Tokyo 2025」次なる大舞台を見据える七野