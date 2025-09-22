医療機関を受診したほうがよい咳とは？咳をコントロールするための生活の工夫についても解説します（写真： buritora／PIXTA）【イラストで見る】知っておくと便利「咳の止め方｣エアコンの直風や柔軟剤のにおい、たばこの煙、会話といった日常的な刺激で咳が止まらなくなる「咳過敏症」が今、注目されている。急に咳き込み、職場では会議や商談の中断を余儀なくされる、電車内などの公共交通機関では周囲の目が気になる……。仕