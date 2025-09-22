¤³¤Î²Æ¤Ë¥É¥¤¥Ä1Éô¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤«¤é¥ª¥é¥ó¥À¶þ»Ø¤ÎÌ¾Ìç¤Ç¤¢¤ë¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½DFÈÄÁÒÞæ¡£28ºÐ¤Î¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤Ë¤Ï¡¢1050Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó18.2²¯±ß¡Ë¤Û¤É¤Î°ÜÀÒ¶â¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÈÄÁÒ¤Ï¡¢21Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥ô¥£¥¸Âè6Àá¤Çºòµ¨²¦¼Ô¤ÎPSV¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£¥¢¥¦¥§¥¤¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ï³«»Ï7Ê¬¤ÇÀèÀ©¤µ¤ì¤ë¤â¡¢Á°È¾¤Î¤¦¤Á¤ËÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£¤µ¤é¤Ë¡¢½ªÈ×¤Ë¾¡¤Á±Û¤µ¤ì¤ë¤â¡¢½ªÎ»2Ê¬Á°¤ËÆ±ÅÀÃÆ¤òÃ¡¤­¹þ¤ß¡¢2