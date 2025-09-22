¤Ê¤¼Ê¸¹ë¤¿¤Á¤Ï°­¸ý¤ò½ñ¤«¤ì¤Æ¤âÌÛ¤Ã¤¿¤Î¤«¡© ¸µÁÄ¡ÈÊ¸½ÕË¤¡É¤Ë³Ø¤Ö¡ÖÂß¤·¡×¤Îºî¤êÊýÊ¸·ÝºîÉÊ¤òÆÉ¤à¤Î¤¬¶ì¼ê¤Ç¤âÂç¾æÉ×¡Ä¡ÄÌ²¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Û¤ÉÌÌÇò¤¤Ê¸¹ë42¿Í¤ÎÀ¸¤­ÍÍ¡£³©ÀîÎ¶Ç·²ð¡¢²ÆÌÜÞûÀÐ¡¢ÂÀºË¼£¡¢ÀîÃ¼¹¯À®¡¢»°ÅçÍ³µªÉ×¡¢Í¿¼ÕÌî¾½»Ò¡Ä¡ÄÃ¯¤â¤¬ÃÎ¤ëÊ¸¹ë¤À¤±¤É¡¢¤½¤ÎºîÉÊ¤ò¶µ²Ê½ñ°Ê³°¤ÇÆÉ¤ó¤À¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ö¤¢¡¢²ÆÌÜÞûÀÐ¤Í¡×¤Ê¤ó¤Æ¡¢Ì¾Á°¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¼Â¤ÏºîÉÊ¤òÆÉ¤ó¤À¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤·¡¢¤¶¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿¤¢