·Ù»¡¼ÖÎ¾¤ÎÀÖ¿§Åô21Æü¸á¸å11»þ40Ê¬¤´¤í¡¢µÜºê¸©¿·ÉÙÄ®¿·ÅÄ¤Î½»Âð¤Ç¡¢ÃË¤¬½»¿Í¤Î30Âå½÷À­¤ÎÊ¢Éô¤Ê¤É¤ò¿ÏÊª¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç»É¤·¤¿¡£ÃË¤ÏÃÎ¿Í¤Ç¡¢¸½¾ì¤«¤éÆ¨Áö¡£½÷À­¤ÏÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸©·Ù¤Ï»¦¿ÍÌ¤¿ëÍÆµ¿¤ÇÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸©·Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃË¤Ï30Âå¤Ç¿ÈÄ¹Ìó170¥»¥ó¥Á¡£½÷À­¤¬µ¢Âð¤¹¤ë¤È¡¢ÃË¤¬¼¼Æâ¤Ë¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¸½¾ì¤Ç¶§´ï¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢´ØÏ¢¤òÄ´¤Ù¤ë¡£