¥¯¥í¥ì¥Ã¥Ä40¼þÇ¯¤È¥³¥ß¥Ã¥¯¡ÖPEANUTS(¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä)¡×75¼þÇ¯¤Î¥À¥Ö¥ë¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¤òµ­Ç°¤·¤¿¥³¥é¥Ü¤¬¼Â¸½¡ª2025Ç¯9·î22Æü(·î)¤«¤é¡¢PEANUTS¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤¬¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤òÉÁ¤¤¤¿¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¡Ú²èÁü¡Û¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ò¸«¤ë¥¯¥í¥ì¥Ã¥Ä¤Ïº£Ç¯40¼þÇ¯¡£Æ±¤¸¤¯¥³¥ß¥Ã¥¯ÃÂÀ¸75¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëPEANUTS¤È¤ª½Ë¤¤¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò³«ºÅº£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤ª½Ë¤¤¤·¤è¤¦¡ª¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¥«¥é