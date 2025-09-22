【ロサンゼルス＝帯津智昭】米大リーグ・ドジャースの大谷翔平は２１日（日本時間２２日）、本拠地でのジャイアンツ戦に１番指名打者で出場し、六回に右前打を放って４打数１安打だった。２６試合連続出塁となった。レギュラーシーズンの本拠地最終戦だったドジャースは１―３で敗れ、連勝は４で止まった。地区優勝へのマジックナンバーは「３」のまま。４年連続の地区優勝は最短で２３日に決まる。大谷は０―０の六回、先頭