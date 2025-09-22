バファロー戦に先発したヤンキース傘下のマイナー3A、スクラントンの前田＝バファロー（共同）【バファロー（米ニューヨーク州）共同】米大リーグ、ヤンキース傘下のマイナー3A、スクラントンの前田健太は21日、レギュラーシーズン最終戦のバファロー戦に先発し、5回2安打無失点で6勝目（7敗）を挙げた。防御率は5.40。37歳のベテラン右腕は、来季は日本球界復帰の意向を示している。「メジャーでやり切って日本に帰るのがベス