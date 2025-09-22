◆米大リーグロイヤルズ５―８ブルージェイズ（２１日、米ミズーリ州カンザスシティー＝カウフマンスタジアム）ブルージェイスが２１日（日本時間２２日）、敵地でのロイヤルズ戦に勝利。９０勝６６敗で２年ぶりのプレーオフ進出を決めた。近年は優勝候補に挙がりながら、昨年は７４勝８８敗でア・リーグ東地区最下位に沈んだブ軍が復活。昨年日本ハムで現役を引退、２０２２年に在籍したブ軍のベースボール・オペレーション補