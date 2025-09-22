◆米大リーグドジャース１―３ジャイアンツ（２１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ナ・リーグ西地区首位のドジャースが、レギュラーシーズン本拠地最終戦で逆転負け。連勝が「４」で止まり、同２位のパドレスとはのゲーム差が「３」に縮まった。４年連続の地区優勝へマジックは「３」のまま。最短Ｖは変わらず２３日（同２４日）となっている。「１番・ＤＨ」で先発出場した大谷翔平投手（３１）は