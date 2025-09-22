◆プロレスリング・ノア「Ｎ―１ＶＩＣＴＯＲＹ２０２５」（２１日、栃木・ライトキューブ宇都宮）観衆６１７プロレスリング・ノアは２１日、栃木・ライトキューブ宇都宮で秋の最強戦士決定戦「Ｎ―１ＶＩＣＴＯＲＹ２０２５」を開催した。同大会は公式リーグ戦最終戦。前日２１日の浜松大会終了時点でＡブロックは、勝ち点８でＧＨＣヘビー級王者のＫＥＮＴＡ、前年覇者の清宮海斗、「Ｔ２０００Ｘ」マサ北宮、藤田和之