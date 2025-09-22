7月27日・NHKホールでのもの（C）HIRO EDWARD SATO デビュー40周年記念コンサートツアーを開催中の歌手で俳優の南野陽子（58）が21日、J:COMホール八王子の公演で、11月27日（木）東京・NHKホールでの追加公演を発表した。終演後スクリーンに「11月27日（木）NHKホール追加公演決定！」と映し出されたサプライズ発表に、詰めかけた観客からは大きな歓声が沸き起こり、会場は祝祭ムードに包まれた。同ツアーは7月27