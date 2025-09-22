◇ナ・リーグドジャース1―3ジャイアンツ（2025年9月21日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が21日（日本時間22日）、本拠でのジャイアンツ戦に「1番・DH」で先発出場。第3打席でバットを折られながら右前打を放ち、今季4度目の9試合連続安打、今季最長を更新する26試合連続出塁としたが、ナ・リーグ西地区首位のチームは課題の救援陣が崩れて逆転負け。今季本拠最終戦で球団史上初の観客動員400万人超えを果た