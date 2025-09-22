¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿­Åê¼ê¡¢¥«¥Ö¥¹¤Îº£±Ê¾ºÂÀÅê¼êÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿­¤¬25Æü¸á¸å0»þ40Ê¬¡ÊÆüËÜ»þ´Ö26Æü¸áÁ°4»þ40Ê¬¡Ë³«»Ï¤ÎÅ¨ÃÏ¤Ç¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹Àï¡¢¥«¥Ö¥¹¤Îº£±Ê¾ºÂÀ¤Ï25Æü¸á¸å6»þ40Ê¬¡ÊÆ±26Æü¸áÁ°8»þ40Ê¬¡Ë³«»Ï¤ÎËÜµòÃÏ¤Ç¤Î¥á¥Ã¥ÄÀï¤ÇÀèÈ¯¤¹¤ë¤È21Æü¡¢Î¾µåÃÄ¤¬È¯É½¤·¤¿¡£»³ËÜ¤ÏÃæ6Æü¤Ç12¾¡ÌÜ¤òÁÀ¤¤¡¢º£±Ê¤ÏÃæ5Æü¤Ç10¾¡ÌÜ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¤È¤â¤Ëº£µ¨¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÅÐÈÄ¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¡£¡Ê¶¦Æ±¡Ë