「夜中に何度もトイレに起きてしまう」「日中でもトイレのことばかり気になる」そんなお悩みを抱えている人は少なくありません。実は、頻尿の背景には年齢や性別に応じて様々な原因が隠れています。男性に多い前立腺肥大症や、近年増加している過活動膀胱はその代表例です。今回は、頻尿になる原因やその疾患について永田先生に解説していただきました。 監修医師：永田 卓士（成増まちかど泌尿器科） 熊本大学医学部卒業。