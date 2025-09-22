大阪12月限ナイトセッション 日経225先物45050+320 （+0.71％） TOPIX先物3136.5+18.5 （+0.59％） シカゴ日経平均先物45005+275 （注：ナイトセッション、CMEは大阪の日中終値比） 19日の米国市場は、NYダウ、 S＆P500https://us.kabutan.jp/indexes/%5ESPX/chart、ナスダックの主要な株価指数が上昇した。米連邦準備理事会（FRB）は17日まで開いた米連邦公開市場委員会（FOMC）で0.25％の利下げを決め、