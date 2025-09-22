数々の乱闘を止めてきたセキュリティーが、BreakingDownオーディションに電撃登場。地下格王者をカウンターの右フックで衝撃ワンパン“前のめり”KO。朝倉未来が「華がある」と評価するほどの実力をスパーリングで見せつけた。【映像】右カウンター“一撃”で衝撃の“前のめり”KO21日、朝倉のYouTubeチャンネルで、1分1ラウンドの格闘技大会『BreakingDown17』（27日、東京・アリーナ立川立飛で開催）オーディションの最新回