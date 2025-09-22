¡ÚÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¡ÛÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹ 3¡¼1 ¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¡Ê9·î20Æü¡¿Ë­ÅÄ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¡Ú±ÇÁü¡ÛÃÆ´Ý¥ß¥É¥ë¤¬´éÌÌÄ¾·â¤Î½Ö´ÖÃÆ´Ý¥ß¥É¥ë¤¬´éÌÌ¤ËÄ¾·â¡£¹¬¤¤¤Ë¤â¥×¥ì¡¼¤òÂ³¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤¿¤¬¡¢ÄË¡¹¤·¤¤¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ï¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£J1¥ê¡¼¥°Âè30Àá¤ÇÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤È¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤¬ÂÐÀï¡£¤½¤Î17Ê¬¤ËÌÜ¤òÇØ¤±¤¿¤¯¤Ê¤ë½Ö´Ö¤¬È¯À¸¤¹¤ë¡£Ì¾¸Å²°¤ÎMF°ð³À¾Í¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹¼êÁ°¤«¤é±¦Â­¤ò¶¯¿¶¤¹¤ë¤È¡¢ÃÆ´Ý¥ß¥É¥ë¤¬¾ÅÆî¤ÎDFÃæÌî