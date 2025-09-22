【MLB】ドジャース7ー5ジャイアンツ（9月20日・日本時間21日／ロサンゼルス）【映像】死球に激怒！バット叩きつける瞬間9月20日（日本時間9月21日）に行われたロサンゼルス・ドジャース対サンフランシスコ・ジャイアンツの一戦で、マックス・マンシーが、死球に見舞われ怒りをあらわにした場面が話題となっている。3回裏ドジャースの攻撃、2死一塁の場面で打席に立った4番のマンシーは、厳しい内角攻めを見せるジャイア