映画『俺ではない炎上』より、本編映像と場面写真が解禁された。主人公・山縣泰介（阿部寛）がネギに八つ当たりする場面や、謎の大学生・サクラ（芦田愛菜）が声を荒らげる場面が映し出されている。【動画】こんな阿部寛＆芦田愛菜、見たことない！『俺ではない炎上』本編映像本作は、浅倉秋成の同名小説を山田篤宏監督の手で実写映画化するノンストップ炎上エンターテイメント。阿部寛が主演を務め、芦田愛菜、藤原大祐、長