まさかの世界陸上に登場国立競技場で行われていた陸上の世界選手権東京大会は、21日で9日間の日程を終え閉幕した。大興奮で現地観戦したアイドルに、ファンから「なんか服装が大人っぽい」「アスリートぽいよ」と驚きの声が上がっている。自身のインスタグラムに、国立競技場で撮影したツーショット写真を公開したのは「モーニング娘。’25」の牧野真莉愛だ。2008年、12年の五輪フェンシングで銀メダルに輝いた太田雄貴氏と並