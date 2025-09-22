数ヶ月にわたる転職活動の末、B社から念願の内定を得た男性。ようやく出た内定に安堵し、内定承諾書を提出します。しかしその一週間後、第一志望だったC社からも採用の連絡が届いてしまうのだった。無理だろうと諦めていたものの届いた採用の連絡に驚きを隠せない男性は、熟慮の末「C社へ行きたい」という結論を出す。ただし今から内定辞退するとB社には多大な迷惑をかけることは想像に難くない。 【画像】「就活のために学生時代