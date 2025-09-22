海外志向の強いU-20日本代表DF市原吏音U-20アジアカップを戦ったU-20日本代表でキャプテンを務めたDF市原吏音はRB大宮アルディージャに所属しており、J2リーグを戦う日常を過ごしている。「自分らの代も少しずつ、海外に行ったり、A代表を経験している選手が出てきて、うれしい気持ちもありますし、悔しい気持ちもあります。でも、自分らの代はU-20W杯もあって、オリンピックもある良い代なので、ワクワクはしています」と前向き