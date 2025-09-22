足をぶつけたときに足の小指の爪がはがれ、困ったことはありませんか。SNS上では「コケたら足の小指の爪がはがれた」「足の小指の爪がはがれてとっても痛い」「足の小指の爪が取れたんだけど、病院行った方がいいの？」などの声が上がっており、中には繰り返し爪がはがれる人もいるようです。そもそも、足の小指の爪がはがれやすいのはなぜなのでしょうか。足の小指の爪がはがれた場合、医療機関を受診した方がよいのでしょう