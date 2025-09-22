ドナルド・トランプ米国大統領と習近平中国国家主席が10月末に韓国慶州（キョンジュ）で開かれるアジア太平洋経済協力（APEC）首脳会議で会うことになり、開催国である韓国政府の動きも慌ただしくなっている。韓国大統領室関係者は21日、電話取材に対して「慶州APEC首脳会議を契機に米中首脳会談が韓国で開かれるのは歓迎すべきことだ」とし「韓国はこれを最大限支援する用意がある」と明らかにした。米中の首脳が同時に訪韓するの