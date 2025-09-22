日本で韓国キムチの価格競争力が日本産キムチに押されていることが明らかになった。日本は輸出の約40％を占める韓国キムチの最大輸出先だ。韓国農水産食品流通公社（aT）東京支社によると、現在の韓国産キムチ価格は1グラム当たり1．3〜1．5円（消費税除く）水準で、日本産と比べ30％以上高い。2022年までは1グラム当たり1円で同水準だった。日本のKSP−POSによると、2023年基準で販売率上位50ブランドのうち韓国産価格は▽宗家キ