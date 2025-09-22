対米10大輸出国のうち韓国の関税増加速度が最も速いことがわかった。韓国が4−6月期に米国に課された関税は昨年10−12月期より47倍に増えた。大韓商工会議所が対米輸出上位10カ国を対象に米国際貿易委員会（ITC）の関税統計を分析した結果、4−6月期の韓国の対米輸出関税額は33億ドルだった。中国の259億3000万ドル、メキシコの55億2000万ドル、日本の47億8000万ドル、ドイツの35億7000万ドル、ベトナムの33億4000万ドルに次ぐ6位