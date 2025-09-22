「空海」とは何者なのか――日本思想史最大のオリジネーターにしてスーパースター・空海の思想に迫る、560ページにもわたる大著『空海』が話題を呼び、重版が決定しました。本書の「はじめに」を特別にお届けします。はじめにまずは、「空海」という固有名からはじめてみたい。「空海」とは、それまで現実の深い山をさまよい、虚構（フィクション）の書物の山をさまよっていた一人の青年が、ちょうど人生のなかばを過ぎ、この極東