ÆüËÜÂåÉ½GKÎëÌÚºÌ±ð¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Ñ¥ë¥Þ¤Ï¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥»¥ê¥¨A¤Ç16°Ì¤È¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤â»ÄÎ±¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï30ºÐ¤Î¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥¯¥¨¥¹¥¿¿·´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¤Ç¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¤¬¡¢³«Ëë4»î¹ç¤Ç¤Þ¤À¾¡Íø¤¬¤Ê¤¤¡£21Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¾º³ÊÁÈ¥¯¥ì¥â¥Í¡¼¥¼¤È¤ÎÂè4Àá¤â0-0¤Î¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¥É¥í¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ñ¥ë¥Þ¤Ï¥·¥å¡¼¥È15ËÜ¤òÊü¤Ä¤â¡¢¥´¡¼¥ë´üÂÔÃÍ¤ÏÎ¾¥Á¡¼¥à¤È¤â¤Ë1ÅÀÌ¤Ëþ¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¡£¥¯¥ì¥â¥Í¡¼¥¼¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Ï2ËÜ¤À¤±¡ÊÏÈÆâ1ËÜ¡Ë¤Ç¡¢ÎëÌÚ