Æ»Æî¤Î¸üÂôÉôÄ®¤ÎÈª¤Ç¥á¥í¥ó¤ª¤è¤½200¸Ä¤¬¿©¤¤¹Ó¤é¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶á¤¯¤Ë¤Ï¥¯¥Þ¤ÎÂ­À×¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥á¥í¥ó¤Î²ÌÆù¤À¤±¤òÁÀ¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡¢Èé¤À¤±¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ»Æî¤Î¸üÂôÉôÄ®¤Î¥á¥í¥óÈª¤Ç¤­¤Î¤¦¸áÁ°10»þ45Ê¬¤´¤í¡¢¥á¥í¥ó¤ª¤è¤½200¸Ä¤¬¿©¤¤¹Ó¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¶á¤¯¤Ë¤Ï¡¢Éý¤ª¤è¤½15¥»¥ó¥Á¤Î¥¯¥Þ¤ÎÂ­À×¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¥¯¥Þ¤Ë¤è¤ë¿©³²¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê Èï³²¤Ë¤¢