2025年9月14日、YouTuberで実業家のヒカルさんが、婚外恋愛を認める「オープンマリッジ」を宣言した。これは、夫婦間で合意をして、配偶者以外の異性と性的関係や恋愛関係を持つことを互いに認めることをいう。キャリア10年以上、3000件以上の調査実績がある私立探偵・山村佳子さんは、こう語る。「オープンマリッジの合意の上、結婚したとはいえ、互いにその意味を理解していないケースもあります。また、合意しても最愛の伴侶が