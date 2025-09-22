都会で働くひなこには、かつて暮らしていた田舎にアケミという友人がいました。しかしアケミには困ったことに、周囲の人間に夫の年収をはじめマウントを取る癖があり…。アケミを避けつつ帰郷したものの、なんと想定外の事態が発生！？『粘着＆マウント女友達から解放された話』第4話をごらんください。 帰省するたびにマウントをとってくる友人・アケミを避け始めた主人公・ひなこ。しかし夫と帰郷すると、アケミはなんと実家に