労務相談やハラスメント対応を主力業務として扱っている社労士である私が、企業の皆様から受けるご相談は年々多様化しています。なかでも、働き方やキャリア観が変化している今、個々の価値観の間での些細な衝突がハラスメントに発展するケースが増えてきました。今回は、製造業の現場で起きた社員いじめの事例をもとに、事実確認や懲戒処分の限界、そして再発防止策の必要性について考えていきたいと思います（なお、ご相談事例は