今年8月、東京都西多摩郡奥多摩町の川で釣りをしていた50代の男性が、クマに襲われる被害が発生した。北海道や東北地方だけでなく東京都内でもクマの出没件数は増えている。都内に生息するクマの実態とはどのようなものか。ライターの中野タツヤさんが取材した――。写真＝iStock.com／ramustagram※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／ramustagram■東京都内でも「クマ被害」が発生もはや、「東京だけは安全」とは言えなくな