¡Ö¥×¥í¿¦¿Í¡×¸þ¤±¤Îºî¶ÈÉþ¡¦ºî¶ÈÍÑÉÊÀìÌçÅ¹¤È¤·¤Æ¡¢80Ç¯¤Ë³«¶È¤·¤¿¥ï¡¼¥¯¥Þ¥ó¡£¥¢¥¦¥È¥É¥¢Åù¤Ç¤â»È¤¨¤ë£Ð£Â¾¦ÉÊ¤Î³«È¯¤Ç¡¢º£¤ä°ìÈÌ¸ÜµÒ¤«¤é¤â¹â¤¤»Ù»ý¤ò¼õ¤±¤ë¡£¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¾®ßÀ±ÑÇ·»á¡Ê56ºÐ¡Ë¤ÎµÙÆü¤Î²á¤´¤·Êý¤È¤Ï¡©¡Ê»£±Æ¡¿À¾粼¿ÊÌé¡ËÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¾®ßÀ±ÑÇ·69Ç¯¡¢·²ÇÏ¸©À¸¤Þ¤ì¡£¹âºê¾¦²ÊÃ»´üÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢90Ç¯¤Ë¥ï¡¼¥¯¥Þ¥óÆþ¼Ò¡£¾¦ÉÊÉô³¤³°¾¦ÉÊÉôÄ¹¡¢¼¹¹ÔÌò°÷¤ª¤è¤Ó¼èÄùÌò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥¤¥ºÉôÄ¹¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¡££Ð£Â¾¦ÉÊ¤Î³ÈÈÎ¤ä