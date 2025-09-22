ÆÍÁ³¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖUV¡×¤¬²¿¤ÎÎ¬¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«?Àµ¤·¤¯Åú¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤«¡©µ¤¤Ë¤Ê¤ëÀµ²ò¤Ï¡¦¡¦¡¦¡©Àµ²ò¤Ï¡¦¡¦¡¦Àµ²ò¤Ï¡¢¡Öultraviolet¡Ê»ç³°Àþ¡Ë¡×¤Ç¤·¤¿¡ª²Æ¤Î»ç³°ÀþÂÐºö¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î ¡ÖUV¡×¡£¼Â¤Ï±Ñ¸ì¤Îultraviolet rays¤ÎÎ¬¤Ç¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ç¤Ï¡Ö»ç³°Àþ¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£»ç³°Àþ¤ÏÂÀÍÛ¸÷¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÉÔ²Ä»ë¸÷Àþ¤Ç¡¢ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª¼¡²ó¤ÎÆñ²òÎ¬¸ì¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª¡ÚÆñ²òÎ¬¸ì¡Û¡ÖPDCA¡×¤ÎÀµ¼°Ì¾¾ÎÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¤«¡©ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È