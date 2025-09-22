山下聖美さんによる作家・宮沢賢治への再入門 #1 なぜ大人は、宮沢賢治に惹かれるのでしょうか？『注文の多い料理店』『風の又三郎』『雨ニモマケズ』『銀河鉄道の夜』……。『NHK別冊100分de名著集中講義宮沢賢治ほんとうの幸いを生きる』では、文芸研究家の山下聖美さんが、賢治の波乱の生涯を追いながら、その作品の核心に迫ります。全国の書店とNHK出版ECサイトで2025年10月まで開催中の「100分de名著」フェアを記念し