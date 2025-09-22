大型ウイング×白ホイールの“旧車風”レトロデザインがサイコー！トヨタのカナダ法人は2025年9月9日、「カローラハッチバック（日本名：カローラスポーツ）」の2026年モデルを発表しました。注目は、1980年代の名車「カローラFX16」の精神を受け継ぐ、レトロな雰囲気と豪華な装備を備えた限定車「FXエディション」です。38年ぶり復活のカローラFXどんなモデル？【画像】超カッコいい！ これが旧車風の「“新”カローラ」です