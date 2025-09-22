女優の山本舞香が義理の兄である、ロックバンド「ＯＮＥＯＫＲＯＣＫ」のボーカル・Ｔａｋａの愛犬「ＳＵＳＨＩ（すし）」とのショットを公開し話題を呼んでいる。山本は２２日までに自身のＳＮＳを更新し、インスタグラムに「ＳＵＳＨＩ女同士仲良くしような。」とコメント。ＳＵＳＨＩに顔を寄せ、じゃれ合う自然体な姿を披露した。この投稿にファンからは「ＳＵＳＨＩちゃんはほんと可愛いねＴａｋａのＳＵＳＨＩ